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Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указом присвоил высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Марии Захаровой, которая занимает пост официального представителя МИД РФ. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Кроме этого, согласно тексту указа, этот ранг присвоен директору генерального секретариата МИД РФ Сергею Бутину, послу по особым поручениям российского дипведомства Сергею Губареву, а также послам РФ в Монголии Искандеру Азизову, на Кубе Андрею Гуськову, в Йемене Владимиру Дедушкину, в Бангладеш Александру Игнатову, в ОАЭ Сергею Кузнецову и в Шри-Ланке Юрию Материю. 

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