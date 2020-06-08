Путин призвал соцучреждения активнее обращаться к властям регионов за поддержкой

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал социальные учреждения активнее обращаться в региональные органы власти за поддержкой. Во время встречи с соцработниками, которая прошла в понедельник в режиме видеоконференции, глава государства прокомментировал выступления сотрудников таких учреждений из Костромы и Севастополя, которые рассказали о поддержке со стороны губернаторов регионов.

"Мне было очень приятно слышать, что губернаторы и Костромской области, и Севастополя находятся в тесном контакте с такими организациями и оказывают всяческое содействие на региональном уровне. На самом деле, это, может быть, даже важнее, чем на федеральном. Потому что они рядом с вами, они тоньше чувствуют, лучше знают, в чем вы нуждаетесь", - сказал Путин.

Он выразил надежду, что главы других регионов "это услышат и будут по этому направлению работать так же, как и названные выше коллеги".

"На самом деле, я вас уверяю, что подавляющее большинство руководителей регионов так и относятся к делу. Но и вы сами должны не стесняться обращаться в органы власти - и в муниципальные, и в региональные, рассказывая о своих потребностях", - заявил президент, выразив уверенность, "что отдача будет".

"Губернаторский корпус у нас в целом укомплектован очень знающими и очень порядочными людьми. Мне бы очень хотелось, чтобы это проявлялось на практике, как и в случаях в Костроме и Севастополе", - резюмировал он.