Совфед может начать принимать посетителей после отмены режима самоизоляции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет Федерации может возобновить прием посетителей по личным вопросам после отмены режима самоизоляции и пропускного режима в Москве с 9 июня. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"В любом случае, конечно, мы будем действовать согласно предписанию властей: если режим самоизоляции снимают, значит, мы будем более открыты для посетителей, для проведения публичных общественных мероприятий в очном формате", - сказал Тимченко.

Сенатор добавил, что в случае снятия ограничений в Совете Федерации, скорее всего, все равно сохранится перчаточно-масочный режим при посещении палаты. По его словам, на данный момент не было никаких распоряжений о снятии ограничений в СФ, принятых ранее в связи с пандемией.

В Москве с 29 марта действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех жителей ввели самоизоляцию. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открылись промпредприятия и стройки, с 25 мая - многие центры госуслуг, также стали доступны автомобили каршеринга, но с ограничениями.

С 1 июня начался второй этап смягчения ограничений. Многие объекты сферы услуг и торговли, а также строительства вновь начали работать, но для жителей Москвы в общественных местах стало обязательным ношение масок и перчаток, чтобы сохранить их здоровье. Жители города, хоть и с ограничениями, но начали выходить на прогулки.