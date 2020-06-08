Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве

"Москва возвращается к обычному ритму жизни". Как столица выходит из режима ограничений

"Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждал ли мэр Москвы Сергей Собянин с президентом России Владимиром Путиным решение о снятии режима самоизоляции.

В понедельник мэр Москвы объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Также опубликован график отмены других ограничений, рассчитанный на срок до 23 июня.