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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента отметил, что такое решение находится в полномочиях главы региона

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.

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"Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждал ли мэр Москвы Сергей Собянин с президентом России Владимиром Путиным решение о снятии режима самоизоляции.

В понедельник мэр Москвы объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Также опубликован график отмены других ограничений, рассчитанный на срок до 23 июня.

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Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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