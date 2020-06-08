Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
"Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждал ли мэр Москвы Сергей Собянин с президентом России Владимиром Путиным решение о снятии режима самоизоляции.
В понедельник мэр Москвы объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Также опубликован график отмены других ограничений, рассчитанный на срок до 23 июня.