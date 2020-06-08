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Главой астраханского Минздрава стал советник губернатора региона

Алексей Спирин приступит к обязанностям на новом посту 9 июня

АСТРАХАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Министром здравоохранения Астраханской области назначен Алексей Спирин, занимавший должность советника губернатора региона. Соответствующее распоряжение подписал глава области в понедельник, говорится на сайте областной администрации.

"С 9 июня 2020 года министерство здравоохранения Астраханской области возглавит Алексей Васильевич Спирин. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава региона Игорь Бабушкин. Ранее Алексей Спирин состоял советником при астраханском губернаторе", - говорится в сообщении.

В апреле министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку после заседания экспертного совета по ситуации с коронавирусом, исполняющей обязанности министра была назначена его первый заместитель Светлана Смирнова.

Алексей Спирин возглавлял министерство здравоохранения Амурской области, а также руководил управлением министерства здравоохранения и социального развития Самарской области. Окончил Самарский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело" и Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". Имеет ученую степень кандидата медицинских наук и высшую квалификационную категорию по организации здравоохранения.

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