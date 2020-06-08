Кабулов заявил, что РФ приветствует планы проведения межафганских переговоров в Катаре

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия приветствует планы проведения в Катаре межафганских переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане между представителями Кабула и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы всегда относились хорошо. Но [говорить об этом] пока еще преждевременно, вряд ли это скоро произойдет, потому что многое еще должны закончить", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы только будем приветствовать, когда это произойдет реально", - добавил дипломат.

Он также отметил, что РФ ведет постоянный контакт со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, а также контакты с и.о. главы афганского МИД Мохаммадом Ханифой Атмаром. "Будут контакты и в расширенной "тройке", - добавил Кабулов. Дипломат отметил, что пока контакты могут вестись только в виртуальном формате из-за ситуации с пандемией.

Как информировал афганский телеканал TOLO News, межафганские переговоры по урегулированию ситуации в стране, в которых примут участие представители официальных властей Афганистана и радикального движения "Талибан", пройдут на территории Катара. По данным телеканала, между властями страны и талибами "достигнуто предварительное соглашение, указывающее на то, что переговоры между двумя афганскими сторонами должны состояться в Катаре". О точной дате начала межафганского диалога не сообщалось.

29 февраля в катарской столице Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.