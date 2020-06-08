{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума 22 июля заслушает отчет Мишустина о работе правительства

Ожидается, что отчет продлится около четырех часов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник на заседании принял решение назначить на 22 июля ежегодный отчет правительства, который представит премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом журналистам по итогам заседания Совета сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. 

"Мы проработали этот вопрос и считаем правильным назначить отчет председателя правительства, правительства Российской Федерации на 22 июля", - сказал он. По словам Володина, заседание начнется в 10:00 мск, сам отчет, как ожидается, "будет проходить на протяжении почти четырех часов".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Голосование по поправкам в конституцию
ЦИК за три дня принял более 128 тыс. заявок об участии в онлайн-голосовании по конституции
В частности, более 6 тыс. заявление поступило от жителей Нижегородской области
Читать полностью