Госдума 22 июля заслушает отчет Мишустина о работе правительства

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник на заседании принял решение назначить на 22 июля ежегодный отчет правительства, который представит премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом журналистам по итогам заседания Совета сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы проработали этот вопрос и считаем правильным назначить отчет председателя правительства, правительства Российской Федерации на 22 июля", - сказал он. По словам Володина, заседание начнется в 10:00 мск, сам отчет, как ожидается, "будет проходить на протяжении почти четырех часов".