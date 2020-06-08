Путин позитивно оценил дипломатические усилия Египта по урегулированию в Ливии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси дал позитивную оценку предпринимаемым Каиром дипломатическим усилиям для урегулирования ситуации в Ливии.

"С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, ливийской теме было уделено особое внимание. Ас-Сиси проинформировал Путина о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем Палаты депутатов Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса.

"Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнерства, включая взаимодействие в сфере промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе главы российского государства.

Обнародованная по итогам переговоров ас-Сиси с Хафтаром и Салехом в Каире 6 июня инициатива по преодолению кризиса в Ливии предусматривает полное прекращение огня между сторонами с 06:00 8 июня, продолжение в Женеве под патронажем ООН переговоров совместного военного комитета и постепенное объединение институтов власти для налаживания полноценной жизни страны. Эта инициатива была отвергнута властями в Триполи. В частности, как заявил глава действующего совместно с Правительством национального согласия Высшего государственного совета (выполняет консультативные функции) Халед аль-Мишри, любая мирная инициатива, не основанная на Схиратском политическом соглашении, будет отвергнута.