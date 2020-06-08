Главы МИД России и Кубы обсудили борьбу с пандемией и обстановку в Колумбии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья в понедельник обсудили по телефону противодействие пандемии и вопросы внутриколумбийского урегулирования. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным аспектам двустороннего сотрудничества, в том числе в плане взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса. Министры обсудили некоторые сюжеты латиноамериканской повестки дня, включая текущую ситуацию вокруг внутриколумбийского урегулирования с учетом роли Кубы как одной из стран - гарантов переговорного процесса", - информировали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, стороны подтвердили полное созвучие позиций двух стран в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций.