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Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие на фоне снижения числа зараженных коронавирусом

Стороны условились поддерживать "плотную координацию в процессе поэтапного восстановления двустороннего сотрудничества"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник взаимодействие двух стран в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусом в мире. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора сторон.

"Стороны предметно обсудили перспективы взаимодействия между двумя странами в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. Условились поддерживать плотную координацию в процессе поэтапного восстановления двустороннего сотрудничества", - указали в дипведомстве.

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