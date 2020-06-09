Губернатора Магаданской области избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

ТАСС, 9 июня. Делегаты 30-й конференции магаданского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" избрали губернатора области Сергея Носова на должность секретаря. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

С конца марта этого года Носов был исполняющим обязанности секретаря реготделения. По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, утверждение глав субъектов на руководящие должности в отделениях позволит укрепить в регионах позиции партии.

"Сергей Носов по итогам тайного голосования получил большинство голосов однопартийцев и был избран секретарем магаданского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия", - сообщили в пресс-службе.

По информации регионального правительства, губернатор поблагодарил участников конференции за поддержку.

Сергей Носов является членом "Единой Россия" с 2002 года.