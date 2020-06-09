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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

Гражданами России в упрощенном порядке стали около 200 тыс. жителей ДНР и ЛНР

Около 100 тыс. заявлений находятся в стадии оформления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /Корр. ТАСС Максим Тищенко/. Российское гражданство получили в упрощенном порядке более 180 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, около 100 тыс. заявлений сейчас находятся в стадии оформления, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В апреле власти ДНР и ЛНР из-за пандемии нового коронавируса приостановили перевозку своих граждан на территорию России для получения паспортов РФ. Однако, как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области, где работают два специализированных отделения по вопросам миграции в селе Покровском Неклиновского района и городе Новошахтинске, прием документов на получение гражданства РФ, их рассмотрение и консультации продолжаются.

"На сегодняшний день получили паспорта 187 240 жителей народных республик. В стадии оформления находятся около 98 тыс. заявлений. В течение ближайших двух недель они получат паспорта граждан РФ. До конца года российские паспорта получат еще 600-800 тыс. жителей республик", - сказал Водолацкий.

Он ожидает, что в ближайшее время народные республики начнут поэтапный выход из карантина, связанного с пандемией коронавируса. "Мы уже прогнозируем огромное количество людей, которые пойдут в паспортно-визовые службы для оформления паспортов Российской Федерации. Это будут сотни тысяч людей, которые сейчас просто ждут окончания карантина. Мы будем смотреть после снятия карантина, какой будет приток документов: если в этом будет необходимость, наши службы смогут развернуть еще два-три пункта [выдачи паспортов]", - уточнил депутат.

Одна мечта на всех

Жители республик Донбасса поделились с корреспондентом ТАСС, что получение паспорта стало важным событием для них. Блогер Сергей Макаренко сообщил, что с момента подачи заявления до выдачи документа прошло всего 23 дня. "Присягу я абсолютно искренне принимал", - рассказал ТАСС Макаренко.

IT-специалист Алексей Карпушев хорошо помнит день, когда стал гражданином России. "С рождения я считал себя русским человеком, но так получилось, что жил на территории Украины. Для меня получение российского паспорта стало историческим моментом, - говорит Карпушев. - Похожие эмоции испытывали и другие люди, которые ехали тогда в автобусе вместе со мной".

Жители ДНР, несмотря на наличие гражданства РФ, не планируют уезжать из родной республики. "Я не покинул свой родной город, живу и работаю здесь, строю планы на будущее. С самого начала конфликта [на Юго-Востоке Украины], я твердо решил, что с той стороной (с Киевом) меня ничего не может связывать. Лично для меня это [получение паспорта РФ] было долгожданным моментом, почувствовал себя гражданином огромной страны, стал частью народа, который всегда считал своим", - рассказал ТАСС сотрудник одного из донецких гипермаркетов Евгений Каминский, который живет в Петровском районе Донецка в нескольких километрах от линии разграничения.

Не испытывает желания оставить Донецк и уехать в более благополучные места и Макаренко. "Я очень люблю Донецк. Это не просто какой-то патриотизм, ни на чем не основанный. У меня на самом деле до войны были планы переехать отсюда и была возможность. А теперь куда отсюда уедешь - столько всего здесь пережили", - рассказал он.

История вопроса

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получать российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. Прием заявлений на упрощенное получение гражданства России от жителей Донбасса осуществляется на территории Ростовской области, где для этого есть все условия, включая материально-технические ресурсы и бланки.

Первый пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей ЛНР открылся в Новошахтинске 29 апреля 2019 года. Аналогичный пункт для жителей Донецкой народной республики с 30 апреля работает в селе Покровском Неклиновского района.

Теги
УкраинаРоссияВодолацкий, Виктор ПетровичУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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