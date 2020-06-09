Консультации РФ и США о стратегической стабильности в Вене пройдут без участия Китая

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник подтвердил ТАСС, что 22 июня в Вене состоятся его переговоры со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

"Встречу мы подтверждаем, - сказал высокопоставленный дипломат. - Делегации возглавят с российской стороны курирующий замминистра (сам Рябков - прим. ТАСС), с американской - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли".

Рябков выразил надежду, что возобновление диалога по стратегической стабильности позволит "сдвинуть этот процесс с мертвой точки и наметить определенный путь вперед".

Он также признал, что упоминание с американской стороны о возможном прибытии на венскую встречу представителей Пекина вызывало удивление у Москвы. "Мы знаем о позиции Китая и с уважением к ней относимся. Поэтому мы исходим из того, что венский контакт пройдет в двустороннем российско-американском формате с участием делегаций, где будут представлены все профильные ведомства", - указал Рябков.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США информировало, что Рябков и Биллингсли проведут переговоры 22 июня в Вене. По информации агентства, Вашингтон не исключает, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

8 мая Рябков и Биллингсли провели телефонный разговор.