ОП подписала соглашение с еще шестью партиями о наблюдении на голосовании по конституции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ заключила соглашение еще с шестью политическими партиями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправке к конституции, таким образом общее число партий достигло 18.

"Это шесть политических партий - Партия прямой демократии, политическая партия "За правду", партия "За справедливость", партия "Россия будущего", "Гражданская сила", "Зеленая альтернатива". Если вы не будете возражать, прямо сейчас мы бы подписали соглашение с этими партиями, которые также дополнительно присоединяются к соглашению", - сказала секретарь ОП Лидия Михеева в ходе заседания совета при палате по работе с партиями на голосовании по конституции.

Согласно закону, общественное наблюдение будет осуществляться через систему общественных палат. 25 марта Общественная палата РФ и 12 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование. Ранее руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отмечал, что наблюдать за голосованием будут более 500 тыс. человек.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.