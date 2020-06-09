МИД РФ: утверждения о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" подтасованы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Высказывания о присутствии в Ливии сотрудников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" основываются на подтасованной информации. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в интервью египетской газете Al Ahram, опубликованном 9 июня.

"Распространяемая рядом зарубежных источников, в том числе в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении, - сказал он. - Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара. Достоверность целого ряда "фактов" невозможно доказать".

"Многие сведения, особенно касающиеся упоминаемых российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны. Примечательно, что списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец", - добавил высокопоставленный дипломат.

Как отметил Богданов, военная техника, давно работающая в Ливии, неверно выдается рядом источников как новые российские поставки. "Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения", - подчеркнул он.

Конференция по Ливии

Проведение конференции по Ливии в онлайн-формате вряд ли может принести конкретные результаты, заявил Богданов.

"К сожалению, из-за пандемии коронавируса на неопределенное время приостановлен процесс реализации решений Берлинской конференции. Предпринимаемые попытки проведения многосторонних телеконференций вряд ли способны существенно помочь делу", - сказал он.

По его словам, самым плохим для мирного процесса является то, что заморожены переговоры между самими ливийцами на всех треках - военном, политическом и экономическом. "В этой связи считаю, что необходимо как можно скорее определяться с новым спецпредставителем генсекретаря ООН по Ливии вместо ушедшего в отставку ливанца Гасана Саляме", - указал он.

Богданов отметил, что Египет является одним из основных партнеров и союзников России в вопросе содействия ливийскому урегулированию. "Тесно координировали подходы по этой проблематике с нашими египетскими партнерами на этапе подготовки и проведения Берлинской конференции. Поддерживаем регулярные контакты по ливийской тематике на самом высоком уровне", - добавил замглавы МИД РФ.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.

Ситуация в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.