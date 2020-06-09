МИД РФ: аннексия Израилем земель Палестины перечеркнет решение о двухгосударственности

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Планы Израиля по аннексии части оккупированных территорий Палестины поставят крест на перспективе двугосударственного решения и могут спровоцировать новый виток насилия в регионе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в интервью египетской газете Al Ahram, текст которого размещен на сайте российского дипведомства.

По его словам, нельзя исключать, что уже в ближайшее время "новое коалиционное правительство Израиля может начать практические шаги по реализации" заявлений о распространении израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан. "Считаем, что такое развитие событий было бы весьма опасным. Солидарны с оценками и предостережениями на этот счет, которые отражены в последних решениях Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященных данному вопросу", - отметил замглавы МИД.

"Полагаем, что аннексия Израилем части палестинских территорий не только поставила бы крест на перспективе двухгосударственного решения, но и, скорее всего, спровоцировала бы новый виток насилия в Палестине, а также еще больше разогрела бы обостренное недовольство арабской улицы", - сказал Богданов.

Замминистра подчеркнул, что принципиальная позиция России в пользу двухгосударственного решения палестинской проблемы на основе общепризнанной международно-правовой базы остается неизменной. "При этом необходимо добиваться скорейшего возобновления прямых переговоров между израильской и палестинской сторонами под эгидой ООН для решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего мирного соглашения, базирующегося на резолюциях ООН и Арабской мирной инициативе", - добавил он.

"Убеждены, что важной предпосылкой для запуска полноценного мирного процесса является восстановление палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - указал замглавы МИД РФ.

Богданов также отметил "целенаправленные усилия, которые предпринимает египетское руководство на этом направлении".