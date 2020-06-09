Песков анонсировал публичное мероприятие с участием Путина в День России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет публичные мероприятия в День России - 12 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что в ближайшее время у Путина планируются публичные мероприятия. "На 12 число запланировано публичное мероприятие", - уточнил он, пообещав проинформировать о том, какое предстоит мероприятие, позднее. Песков лишь заметил, что событие "связано с Днем России".

С конца марта значительная часть встреч и совещаний главы государства проходит в режиме телеконференций, однако, Путин периодически проводит и очные встречи. Песков отметил, что и мероприятия 12 июня "пройдут не в режиме видеоконференции".

4 июня советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщал, что 12 июня пройдет церемония награждения Героев Труда, а 24 июня в Кремле наградят лауреатов государственных премий в области литературы, искусства, науки и технологий.