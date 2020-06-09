В ЦИК заявили об отсутствии установок по явке на голосовании по поправкам к конституции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия не получала никаких установок от властей по явке на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции РФ.

Комментируя в интервью Business FM инициативу Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" провести викторину на знание конституции, по результатам которой будут разыграны квартиры и автомобили, глава ЦИК отметила, что Центризбирком не может запретить подобное. "Мы им запретить не можем, это не в нашей компетенции. Нравится, не нравится - имеют право. Скажу честно, никаких установок по явке нет. Было бы странно, если бы я сказала, что вообще не заинтересованы в явке. Это было бы странно, неправдиво и смешно. Конечно, мы заинтересованы, чтобы люди приходили", - отметила она. При этом Памфилова подчеркнула, что "есть разумные границы того, каким образом эта заинтересованность должна осуществляться, есть границы приличия".

"Моя позиция четкая: надо людям давать полную информацию, а уже размышлять и делать выбор, свою позицию определять должны они сами. К сожалению, могу сказать, нередко бывает так, что иногда кое-кто лбы расшибает, хотя даже не заставляют. Это уже издержки", - добавила глава ЦИК.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.