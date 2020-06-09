ЦИК 10 июня сформирует комиссию для онлайн-голосования по конституции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду планирует сформировать территориальную избирательную комиссию для дистанционного электронного голосования по закону о поправке к конституции.
Согласно проекту повестки заседания, опубликованному на сайте ЦИК во вторник, первым пунктом стоит вопрос "о формировании территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования". Докладчиком по данной теме заявлен зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.
Кроме того, ЦИК планирует рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов РФ на подготовку и проведение общероссийского голосования. Также комиссия может утвердить порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с голосованием.
ЦИК на заседании 4 июня утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования, проект которого был принят за основу на заседании 2 июня. Согласно документу, проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Заявления о желании проголосовать дистанционно принимаются только от жителей Москвы и Нижегородской области. Их можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня. Электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.
Поправки в конституцию
1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.
Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.