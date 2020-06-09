ЦИК 10 июня сформирует комиссию для онлайн-голосования по конституции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду планирует сформировать территориальную избирательную комиссию для дистанционного электронного голосования по закону о поправке к конституции.

Кроме того, ЦИК планирует рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов РФ на подготовку и проведение общероссийского голосования. Также комиссия может утвердить порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с голосованием.

ЦИК на заседании 4 июня утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования, проект которого был принят за основу на заседании 2 июня. Согласно документу, проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Заявления о желании проголосовать дистанционно принимаются только от жителей Москвы и Нижегородской области. Их можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня. Электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.