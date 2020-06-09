Путин остановил беседу с губернатором Ростовской области из-за телефонного разговора

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прервал встречу с главой Ростовской области Василием Голубевым из-за международного телефонного разговора.

Глава государства беседует с руководителем региона в режиме видеоконференции. После двадцатиминутного доклада Голубева о ситуации в области, Путин остановил встречу. "У меня несколько слов будет еще, я прошу вас далеко не уходить с рабочего места. У меня небольшой международный телефонный разговор", - объяснил президент, пообещав продолжить беседу.

Путин, тем не менее, успел поблагодарить губернатора за приглашение посетить область. Голубев рассказал, что в нынешнем году исполняется 450 лет служения донских казаков Российскому государству. Среди нескольких запланированных мероприятий - открытие музейно-исторического комплекса 30 августа. "Я вижу среди тех бумаг, которые вы заранее передали, есть приглашение. Спасибо вам за это приглашение", - сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в рабочем графике Путина на вторник запланировано несколько телефонных разговоров.