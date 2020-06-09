В Петербурге изготовили 3,8 млн бюллетеней для голосования по поправкам к конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Изготовление бюллетеней для общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ завершили в Санкт-Петербурге. Всего отпечатано более 3,8 млн бюллетеней, сообщили журналистам в городской избирательной комиссии.

"8 июня 2020 года ФГУП "Типография № 12 им. М. И. Лоханкова" по заказу Санкт-Петербургской избирательной комиссии завершено изготовление бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое состоится 1 июля 2020 года. Всего изготовлено 3 млн 846 тыс. 221 бюллетень, 695 тыс. из них предназначены для голосования с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней", - сообщили в комиссии.

Отмечается, что в дальнейшем бюллетени будут распределены между 30 территориальными избирательными комиссиями.

Подача заявлений

5 июня горизбирком объявил о начале приема заявлений для голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции РФ. Заявление о желании голосовать по месту нахождения можно подать в период с 5 по 21 июня в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на сайте "Госуслуги". Кроме того, с 16 по 21 июня такие заявления можно подать также в любой участковой избирательной комиссии.

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ пройдет 1 июля с 8:00 мск до 20:00 мск как на участках для голосования, так и вне помещения для голосования. Голосование вне помещения для голосования (на дому) будет проводиться с 25 июня по заранее поданному заявлению. Кроме того, досрочно проголосовать можно будет на участке для голосования в период с 25 по 30 июня, пояснили в комиссии.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.