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Замглавы МИД РФ обсудил с советником премьера Британии урегулирование на Ближнем Востоке

Диалог состоялся по телефону

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и советник премьер-министра Великобритании по международным делам, заместитель советника премьера страны по национальной безопасности Дэвид Куори обсудили по телефону тематику урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Были затронуты вопросы урегулирования в Сирии, Ливии и Йемене, а также на палестино-израильском треке в контексте их рассмотрения в СБ ООН", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Ранее Вершинин и посол США в Москве Джон Салливан обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества на международных площадках, а также взаимодействие в деле урегулирования региональных конфликтов.

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ВеликобританияВершинин, Сергей Васильевич
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