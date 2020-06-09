Цыбульский назвал своей главной задачей возвращение доверия населения к власти

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский назвал главным направлением своей будущей предвыборной программы в регионе возвращение доверия населения к органам власти.

Генсовет "Единой России" 9 июня поддержал выдвижение кандидатуры Цыбульского для участия в выборах губернатора.

"Первое и самое важное направление - это возвращение доверия к институтам власти. Прискорбно, когда мы сегодня смотрим социологические опросы, Архангельская область находится практически в конце по уровню доверия населения к власти. И в этом смысле вижу большую проблему и планирую ее решать через выстраивание широкомасштабного прямого диалога с привлечением всевозможных коммуникационных инструментов", - сказал врио главы региона во вторник на заседании президиума генерального совета "Единой России", которое проходило по видео-конференц-связи.

"Всю свою экономическую и социальную сферу будем строить именно на обратной связи с нашими жителями, используя все возможные инструменты, в том числе, вы знаете, что мы сейчас с Минвостокразвития ведем большую работу по созданию программы, которая направлена на экономическую и межрегиональную интеграцию", - отметил Цыбульский.

Александр Цыбульский 2 апреля 2020 был назначен врио главы Архангельской области после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял НАО. 18 мая Цыбульский сообщил, что в случае участия в губернаторских выборах будет представлять "Единую Россию". Единый день голосования пройдет в РФ 13 сентября 2020 года.