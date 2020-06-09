МИД РФ: выдача однократных электронных виз должна облегчить международное сотрудничество

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Выдача с 2021 года однократных электронных виз облегчит внешнеэкономическую деятельность российских компаний. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на совещании, которое посвящено вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в формате видеоконференции.

"В апреле МИД подготовил, и правительство внесло в Госдуму законопроект по единой электронной однократной визе, которая будет, как мы надеемся, с 1 января 2021 года существенно помогать, тут я отбрасываю в сторону наши медико-санитарные, эпидемиологические факторы, но в их отсутствии будет очень существенно помогать в наращивании поездок в нашу страну в разных целях", - сказал он.

По словам Панкина, на данный момент ведутся переговоры по безвизовому режиму с Малайзией. "У нас 59 безвизовых режимов с государствами, 16 в проработке", - добавил замглавы МИД РФ.

"Вы понимаете, что это в большей степени не западные страны. Потенциал наших партнеров, наших покупателей с точки зрения бизнес-контактов и потребления российских услуг расширяется и достаточно весомый", - подчеркнул он.

21 апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в России, при этом электронная виза будет самостоятельной категорией документа наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ.