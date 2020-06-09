Беглов: Петербург обеспечит максимально бесконтактное голосование по конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют обеспечить максимально бесконтактное и безопасное с точки зрения рисков распространения новой коронавирусной инфекции голосование о поправке к Конституции России. Об этом в интервью ТАСС во вторник сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Для голосования по поправкам в Конституцию России Петербург примет исчерпывающие меры безопасности <…> Наша цель - максимально бесконтактное голосование. Будет вестись термометрия с помощью бесконтактных измерительных приборов. Каждому голосующему будут предоставлены маска, перчатки и одноразовая ручка", - сказал Беглов.

Кроме того, глава города отметил, что члены участковых избирательных комиссий будут полностью обеспечены средствами защиты, в том числе пластиковыми экранами для лица. "Дополнительно вооружим комиссии антибактериальными ковриками, приборами для обеззараживания воздуха и инструментами для запаивания пакетов", - добавил губернатор.

Ранее в городской избирательной комиссии сообщили, что общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ пройдет 1 июля с 8:00 мск до 20:00 мск как на участках для голосования, так и вне помещения для голосования. Голосование вне помещения для голосования (на дому) будет проводиться с 25 июня по заранее поданному заявлению. Кроме того, досрочно проголосовать можно будет на участке для голосования в период с 25 по 30 июня, пояснили в комиссии. Во вторник стало известно, что в Петербурге завершили изготовление бюллетеней для голосования по изменениям в основной закон, всего в городе их отпечатано более 3,8 млн.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.