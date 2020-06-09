В МИД РФ призвали Грецию реагировать на осквернения памятников воинам-освободителям

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во вторник в ходе телефонного разговора с первым замглавы МИД Греции, председателем Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) Мильтиадисом Варвициотисом призвал Афины должным образом реагировать на осквернения памятников воинам-освободителям. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Дипломаты обстоятельно обсудили приоритеты греческого председательства в КМСЕ. "Отмечалась необходимость формирования объединительной и конструктивной повестки дня, наращивания усилий по обеспечению социальных и экономических прав европейцев", - указали в министерстве.

"Призвали греческое председательство уделять должное внимание проблемам дискриминации русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, в том числе в области образования, а также не оставлять без надлежащей реакции, особенно в год 75-летия Победы, попытки прославления пособников нацистов и осквернения памятников воинам-освободителям", - подчеркнули в МИД РФ.

Грушко и Варвициотис также рассмотрели некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в архивной и культурной сферах.

Ранее в МИД Греции сообщили, что во время разговора Варвициотис попросил о "возвращении архивов греческой еврейской общины, которые были похищены нацистами во время Второй мировой войны и в настоящее время находятся в России".

Председательство в Комитете министров Совета Европы перешло к Греции от Грузии 15 мая.