Патрушев заявил о попытке Запада расколоть общество в РФ перед голосованием по конституции

Секретарь Совбеза России подчеркнул, что дополнительный акцент в этой работе будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Запад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном в среду. "По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий (голосованием по поправкам в конституцию и выборам в сентябре - прим. ТАСС) ожидается активизация работы через имеющиеся у них [Запада] возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", - подчеркнул секретарь СБ РФ. "Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны, - добавил он. - Главные задачи - внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием".

На эту тему Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

Секретарь Совбеза подчеркнул, что дополнительный акцент в этой деструктивной работе, по данным СБ РФ, будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций. Патрушев отметил, что в связи с такими угрозами поправки в конституцию, связанные с обеспечением суверенитета, территориальной целостности и недопустимость невмешательства во внутренние дела "более чем своевременны". Организовать "цветную революцию" Патрушев также отметил, что организация переворота в России является стратегической целью Запада, который последовательно занимается "экспортом революций" в страны бывшего СССР. "Усилия Запада по "экспорту революций" в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью - организовать "цветной переворот" в самой России", - сказал Патрушев. Он обратил внимание на важность своевременного распознания признаков надвигающихся взрывных процессов. По словам секретаря СБ РФ, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине "был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных представительств США, Фонда Сороса и разветвленной сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО (неправительственных организаций)". "Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам", - уверен Патрушев. В то же время, продолжил он, "своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада". В качестве примера Патрушев привел события в Узбекистане в 2005 году, которые он назвал неудавшейся попыткой "цветной революции". "Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских "друзей" и вовремя инициировал свертывание сотрудничества", - сказал секретарь российского Совбеза. Как считает Патрушев, игнорирование "предписаний и настоятельных рекомендаций" из-за океана также "позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания "революционных" событий в республике в 2006 году". Роль Госдепа США и Фонда Сороса