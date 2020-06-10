Патрушев заявил о попытке Запада расколоть общество в РФ перед голосованием по конституции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Запад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном в среду.
"По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий (голосованием по поправкам в конституцию и выборам в сентябре - прим. ТАСС) ожидается активизация работы через имеющиеся у них [Запада] возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", - подчеркнул секретарь СБ РФ. "Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны, - добавил он. - Главные задачи - внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием".
Секретарь Совбеза подчеркнул, что дополнительный акцент в этой деструктивной работе, по данным СБ РФ, будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций.
Патрушев отметил, что в связи с такими угрозами поправки в конституцию, связанные с обеспечением суверенитета, территориальной целостности и недопустимость невмешательства во внутренние дела "более чем своевременны".
Организовать "цветную революцию"
Патрушев также отметил, что организация переворота в России является стратегической целью Запада, который последовательно занимается "экспортом революций" в страны бывшего СССР.
"Усилия Запада по "экспорту революций" в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью - организовать "цветной переворот" в самой России", - сказал Патрушев.
Он обратил внимание на важность своевременного распознания признаков надвигающихся взрывных процессов. По словам секретаря СБ РФ, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине "был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных представительств США, Фонда Сороса и разветвленной сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО (неправительственных организаций)". "Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам", - уверен Патрушев.
В то же время, продолжил он, "своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада". В качестве примера Патрушев привел события в Узбекистане в 2005 году, которые он назвал неудавшейся попыткой "цветной революции". "Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских "друзей" и вовремя инициировал свертывание сотрудничества", - сказал секретарь российского Совбеза. Как считает Патрушев, игнорирование "предписаний и настоятельных рекомендаций" из-за океана также "позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания "революционных" событий в республике в 2006 году".
Роль Госдепа США и Фонда Сороса
Координацией деструктивной деятельности в отношении России занимаются Государственный департамент США, другие госструктуры и ведущие американские неправительственные организаци, заявил Патрушев.
"Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации: Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) и многие другие", - сказал он. Секретарь Совбеза добавил, что для работы в России американцы и их партнеры по НАТО также широко используют ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы.
Патрушев отметил, что внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на России. "Они стремятся создать в соседних с нашей страной государствах сеть общественно-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с "требуемыми российскими адресатами", - пояснил он. - Важнейшая роль отводится здесь странам Балтии". По словам секретаря Совбеза, высокую активность проявляет, в частности, Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый Форум свободной России, где "обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на руководство РФ". Патрушев добавил, что в Латвии организовано обучение российских журналистов специалистами Балтийского центра развития СМИ.
Секретарь Совбеза отметил, что работа сети зарубежных неправительственных организаций распределена по соответствующим сферам ответственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической деятельности. "С 2015 по 2019 годы российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд рублей, - сказал Патрушев. - Однако в реальности эти суммы значительно выше, так как западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-посредники, что серьезно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России".
Дополнительные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности
Секретарь СБ РФ подчеркнул, что антироссийская деятельность ряда иностранных неправительственных организаций уже локализована, усилен контроль за поступлением финансовой и другой помощи из-за рубежа российским оппозиционным и прозападным некоммерческим организациям. "В то же время необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с инспирированием западными странами "цветных революций" - отметил он. В частности, Патрушев обратил внимание на необходимость обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесенных в том числе в антиэкстремистское законодательство. "Следует также усилить государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций", - заключил секретарь Совбеза.