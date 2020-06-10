Досрочные выборы губернатора Иркутской области назначили на 13 сентября

ИРКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области на сессии в среду назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора в связи с тем, что в декабре 2019 года с поста главы региона досрочно ушел в отставку коммунист Сергей Левченко.

"Решение принято. Проект постановления о назначении досрочных выборов губернатора Иркутской области принят на сессии законодательного собрания", - сообщил итог голосования депутатов председатель областного парламента Александр Ведерников.

Как пояснили на сессии юристы, то, что выборы носят статус досрочных, не дает возможности участвовать в них экс-губернатору, поскольку его отставка также была досрочной. Левченко ранее заявлял о планах вновь выдвинуться на пост главы региона. Врио губернатора Игорь Кобзев 20 мая также сделал заявление, что будет выдвигать свою кандидатуру.

В мае заксобрание приняло законопроект, позволяющий участвовать в выборах губернатора Иркутской области самовыдвиженцам. Ранее выдвигать кандидатуры могли только политические партии и другие избирательные объединения.

Коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года, 12 декабря 2019 года подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.