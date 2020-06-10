На Дальнем Востоке началось досрочное голосование по поправкам к конституции

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в конституцию. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов". По закону, жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие в голосовании - это разрешено сделать в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.

ТАСС, 10 июня. Процедура досрочного голосования по поправкам в конституцию РФ началась в среду в регионах Дальнего Востока - первыми традиционно голосуют жители труднодоступных сел. Об этом ТАСС сообщили в избирательных комиссиях дальневосточных регионов.

На Чукотке члены участковой избирательной комиссии в среду отправились из села Канчалан в тундру, чтобы собрать голоса оленеводческих бригад. "Наши коллеги проедут около 600 км на вездеходах и прибудут на место голосования только через четыре-пять дней. Желание отдать свой голос досрочно высказали 87 работников тундры. Всего по поправкам в конституцию до 1 июля проголосуют около 2 тыс. жителей округа", - сказала секретарь избиркома Чукотского автономного округа Елена Горбунова.

К сбору голосов приступили и на Сахалине, где досрочное голосование началось в семи муниципалитетах. Планируется, что раньше других свои голоса отдадут около 4,5 тыс. человек, в том числе нефтяники на морских платформах, строители, метеорологи, смотрители маяков. В Магаданской области сотрудники регионального избиркома досрочно соберут голоса в оленеводческих бригадах, а также у работников некоторых горнодобывающих предприятий и жителей труднодоступных районов, куда бюллетени доставлять вертолетом.

На вездеходах, моторных лодках и вертолетах будут добираться к избирателям члены избиркомов Якутии: досрочное голосование в регионе пройдет в тех труднодоступных и отдаленных местностях, где находятся оленеводы, табунщики, рыбаки, метеорологи и работники добывающих предприятий. "Планируется, что в Якутии до 1 июля проголосуют около 8 тыс. человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов", - рассказал председатель Центризбиркома республики Алексей Ефимов.

В отделенных районах Хабаровского края голосование по поправкам в конституцию начнется с 15 июня - заранее свой голос отдадут около 1,5 тыс. жителей труднодоступной местности. В Забайкалье региональный избирком начнет такую работу только с 25 июня.

Голосование на кораблях

Одной из особенностей досрочного голосования в Приморье является образование избирательных участков на боевых кораблях и гражданских судах, приписанных к порту Владивостока. Председатель территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Ольга Лyпачева сообщила, что во Владивостоке сформированы десять участков для голосования на судах, которые 1 июля будут находиться в море.

"К нам обратились командиры воинских частей и попросили согласовать образование участков на тех судах, которые будут в день голосования находиться в плавании. <...> По решению избирательной комиссии Приморского края они могут начать голосование с 10 июня", - добавила она.

Так как многие корабли уже находятся в море и передать избирательные бюллетени на них не получится, экипажи заранее получат макеты бюллетеня и перед голосованием с разрешения избиркома самостоятельно изготовят их по точному числу избирателей. После проведения процедуры данные о голосовании передадут ответственным в каждой воинской части телефонограммами или по телефону, а полный пакет документов предоставят по возвращению в место дислокации.

В избирательных комиссиях всех регионов Дальневосточного федерального округа отметили, что члены комиссий и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а сам процесс голосования будет организован с соблюдением санитарных норм и правил для недопущения распространения коронавируса.