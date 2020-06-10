Выборы депутатов нового муниципалитета Сириус на Кубани состоятся 13 сентября

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Выборы депутатов нового города Сириус в Краснодарском крае состоятся в единый день голосования 13 сентября, депутаты законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в среду приняли соответствующие изменения в закон "О муниципальных выборах в Краснодарском крае".

Ранее сообщалось, что депутаты нового города Сириус в Краснодарском крае будут избираться на пять лет. Всего в результате выборов будут утверждены 15 человек, которые войдут в городское собрание нового муниципалитета. Конкурс на должность главы Сириуса должен пройти до конца 2020 года.

"В предстоящий единый день голосования 13 сентября здесь пройдут выборы депутатов представительных органов власти. Мы вносим изменения в закон "О муниципальных выборах в Краснодарском крае", чтобы урегулировать механизм расходования средств из краевого бюджета на проведение выборов в новообразованных муниципальных образованиях. Выборы станут важным для них моментом. Новому депутатскому корпусу придется решать ряд особо значимых вопросов в экономике и социальной сфере, в первую очередь, те, что касаются восстановления курортной отрасли, которая на сегодняшний день является одной из самых пострадавших от коронавирусной пандемии", - сказал спикер законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В марте Имеретинская низменность в Адлерском районе Сочи в Краснодарском крае была преобразована в новый городской округ Сириус. С получением нового официального статуса городской округ с 2021 года наравне со всеми районами сможет участвовать в краевых и федеральных программах, национальных проектах и получать грантовую поддержку. Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, впервые с 2003 года на Кубани был образован отдельный муниципалитет, теперь их 45.

Социальная инфраструктура на территории городского округа Сириус была построена к Олимпиаде, ее развитие послужило толчком к созданию благоприятных условий для предпринимательства и роста населения. Олимпийский парк, где сосредоточены такие объекты как стадион "Фишт", трасса "Формулы-1", центр для одаренных детей "Сириус", является местом проведения масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня.