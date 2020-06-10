Выборы губернатора Пензенской области назначили на 13 сентября

ПЕНЗА, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Пензенской области назначили на 13 сентября дату выборов губернатора региона. Соответствующее решение было принято в среду на сессии регионального парламента.

"Проектом постановления предлагается назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года. После официального опубликования постановления дается старт избирательной кампании. <…> Решение принято единогласно", - отметил спикер заксобрания Валерий Лидин.

Помимо выборов губернатора, 13 сентября в регионе пройдут довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей. 21 сентября того же года он официально вступил в должность губернатора региона.