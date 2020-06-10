На судах в Мурманской области началось досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ

МУРМАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Процедура досрочного голосования по поправке к Конституции РФ в Мурманской области началась в среду на гражданских судах, находящихся в море и приписанных к порту Мурманск. Об этом в среду сообщила ТАСС председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Нина Тихомирова.

"Дата начала досрочного голосования на судах назначена на 10 июня. У нас образовано 158 участков на судах, это рыбаки, транспортники - все суда, которые приписаны к порту Мурманск и которые сейчас находятся и на день голосования будут находиться в море. Участие в голосовании примет 5 440 человек", - сказала Тихомирова.

Она уточнила, что состав избирательной комиссии на каждом судне по поручению ТИК формирует капитан, сама процедура голосования проходит как на постоянных участках.

"Капитан судна формирует избирательную комиссию из состава экипажа, мы назначаем председателя, и весь процесс голосования идет как на постоянных избирательных участках. Они готовят участок, бюллетени, списки, за каждый бюллетень члены экипажа расписываются, голосуют, соблюдая тайну волеизъявления, и опускают в переносной ящик. Потом участковая комиссия, которая там сформирована, считает, готовит протоколы и передает их нам посредством электронной почты", - пояснила председатель Мурманской ТИК.

В территориальной избирательной комиссии Североморска, главной базы Северного флота, сообщили, что на военных кораблях процедура досрочного голосования также началась с 10 июня и проходит в соответствии с требованиями законодательства.

Голосование в труднодоступных и отдаленных местах Кольского полуострова в Мурманской области будет организовано с 11 по 29 июня, в каждом районе назначены свои даты, добираться до отдаленных участков члены ТИК будут на вертолетах и дрезинах по железной дороге. Первыми из них 11 июня начнут досрочное голосование по поправке к Конституции РФ жители Ловозерского района.