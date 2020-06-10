ВЦИОМ: за поправки к конституции намерены проголосовать 43% сторонников КПРФ

"Несмотря на призыв ЦК КПРФ голосовать против внесения поправок, электорат компартии разделился почти напополам, при этом сторонники голосования "за" поправки даже немного доминируют: 43% опрошенных высказались за внесение изменений к основному закону, 39% - против", - говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 40% сторонников КПРФ, планирующих принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к конституции, проголосуют за их внесение, несмотря на призыв ЦК партии высказаться против изменений. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об участии в голосовании по внесению изменений в конституцию сторонников различных партий.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

Такая поляризация отмечена только среди избирателей КПРФ, "электорат других партий выглядит более монолитным", отмечается в сообщении.

По данным ВЦИОМ, в общероссийском голосовании планируют принять участие 67% россиян. Не будут принимать участие в голосовании 14% граждан, 17% еще не определились. Планируют принять участие в общероссийском голосовании 78% сторонников "Единой России", 74% - "Справедливой России", 71% - КПРФ, 64% - ЛДПР.

Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, намерение поддержать поправки высказывает 61% россиян, против - 21%, остальные затрудняются ответить. "Наивысший уровень голосования за поправки зафиксирован в электорате "Единой России" (83%), среди сторонников "Справедливой России" за поправки обещают проголосовать 65%, среди сторонников ЛДПР - 54%", - сообщает ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.