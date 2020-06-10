Досрочные выборы главы Коми назначены на 13 сентября

СЫКТЫВКАР, 10 июня. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми в среду утвердил датой досрочных выборов главы региона единый день голосования - 13 сентября 2020 года.

Ранее, 17 апреля, врио главы республики Владимир Уйба заявил журналистам, что намерен участвовать в выборах руководителя региона в сентябре этого года.

"Согласно федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта РФ досрочные выборы высшего должностного лица субъекта РФ проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий. Выборы главы Республики Коми назначаются постановлением Госсовета Коми. Предлагается назначить досрочные выборы на 13 сентября 2020 года. На заседаниях комитетов Госсовета вопрос рассмотрен и поддержан", - доложил коллегам-депутатам заместитель председателя регионального парламента Владимир Косов.

Депутаты решение поддержали и на этом же заседании назначили дату проведения выборов Госсовета Коми в новом составе. Они назначены также на 13 сентября этого года.

На предыдущем заседании 29 апреля Госсовет Коми принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. Ранее такое право имели только представители политических партий.