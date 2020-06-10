Слуцкий заявил, что общение между народами Украины и России не прекращалось

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Общение между обычными жителями Украины и России никогда не прекращалось, разъединение существует только в представлении украинских властей. Об этом в среду корреспонденту ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о передаче Крыма как об условии единения народов двух стран.

"Вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда, причем на основании прямого волеизъявления граждан полуострова. Принять решение о воссоединении с Россией крымчан побудила братоубийственная политика кровавой хунты [экс-президента Украины Петра] Порошенко, пришедшей к власти путем государственного переворота. Это позорные страницы украинской истории, и не нам должно быть за них стыдно!" - подчеркнул Слуцкий.

"Что касается "нормального общения", то оно на самом деле и не прекращалось на уровне обычных людей. Разъединение произошло в умах представителей новой власти в Киеве под чутким руководством их западных кукловодов", - продолжил парламентарий. По его словам "русский и украинский народ как были частями одного целого, так и продолжают ими оставаться". "И думаю, что как раз к этому мы неизбежно придем через несколько лет. Все вернется на круги своя", - резюмировал Слуцкий.

Зеленский в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что "без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям". Зеленский также считает, что "российскому народу через несколько лет станет стыдно" за случившееся в Крыму".

В марте 2014 года после политического кризиса и государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.