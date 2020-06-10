Власти России призывают другие страны не вмешиваться в президентские выборы в Белоруссии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия не вмешивается и призывает другие страны не вмешиваться в президентские выборы в Белоруссии. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания, мы желаем успешного проведения этих выборов нашим белорусским партнерам", - сказал Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не видят ничего, "что бы дискредитировало эти выборы".

"Это внутреннее дело Белоруссии, мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным - тоже", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.