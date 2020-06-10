Выборы губернатора Архангельской области пройдут 13 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июня. /ТАСС/. Архангельское областное собрание депутатов в среду утвердило дату выборов губернатора региона, они пройдут в единый день голосования 13 сентября.

"В соответствии с п. 1 ст. 5 областного закона "О выборах губернатора Архангельской области" выборы губернатора назначаются Архангельским областным собранием депутатов. С учетом норм федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, единым днем голосования является 13 сентября 2020 года. Прошу вас принять данный проект постановления", - сказал на сессии председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский

Депутаты поддержали такое предложение единогласно.