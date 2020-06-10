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Голосование по поправкам в конституцию

Кремль полагает, что Запад может активизировать попытки расколоть российское общество

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал называть страны и организации, которые ведут антироссийскую деятельность

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Кремль полагает, что Запад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам к конституции.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее в интервью "Аргументам и фактам" предупредил о возможной активизации попыток Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам к конституции. "Безусловно, это мнение и Кремля, об этом неоднократно говорилось ранее, много есть примеров", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно, это все видно невооруженным глазом", - подчеркнул представитель Кремля.

Он не стал называть страны и организации, которые ведут антироссийскую деятельность. "Секретарь Совбеза как раз назвал определенные неправительственные и правительственные организации", - указал Песков. По словам Патрушева, координацией деструктивной деятельности в отношении России занимаются Государственный департамент США, другие госструктуры и ведущие американские неправительственные организации, в том числе Фонд Сороса. "Безусловно, конечно", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, солидарны ли в Кремле с этими заявлениями.

 

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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