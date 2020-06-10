ЦИК с 5 июня принял около 400 тыс. заявок об участии в онлайн-голосовании по конституции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия с 5 июня приняла уже почти 400 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать по закону о поправке к конституции с помощью дистанционного электронного голосования.

"На территории двух субъектов РФ - Москвы и Нижегородской области будет проводиться дистанционное электронное голосование. По состоянию на утро 10 июня для участия в нем заявились 394 412 человек. Из них 384 270 - жители Москвы, 10 142 - жители Нижегородской области", - сказала Памфилова в ходе заседания комиссии в среду.

Она напомнила, что с 5 июня также начался прием заявлений для голосования по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель". "По состоянию на утро 10 июня по системе "Мобильный избиратель" в ЦИК России поступило 161 193 заявления", - добавила глава ЦИК.

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

В свою очередь жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.