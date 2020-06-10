Володин: поправки к конституции позволят вывести парламентский контроль на новый уровень

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Поправки к конституции РФ в случае их поддержки на предстоящем общероссийском голосовании позволят эффективнее решать многие вопросы и вывести парламентский контроль на другой уровень. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе правительственного часа с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова спикер обратил внимание на то, что "у министра единственная возможность диалога с обществом - общаясь с депутатами".

"Мы с вами в ближайшее время будем свидетелями выражения воли нашими гражданами по тем поправкам [к конституции], которые приняты Государственной думой. Надо сказать, что если граждане поддержат, то у нас многие вопросы будут решаться по-другому. Наполнятся те нормы, которые до этого были декларативными", - продолжил Володин.

В связи с этим он призвал коллег "выходить на другой уровень работы и диалога, беря ответственность и за работу министра". "С другой стороны, с себя спрашивая, со Счетной палаты спрашивая. Потому что у нас с вами парламентский контроль приобретает совсем другое значение, другую роль", - резюмировал спикер.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. Согласно одной из поправок, "Совет Федерации, Государственная дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц". После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.