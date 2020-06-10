Лавров посетит Минск с рабочим визитом 19 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 июня прибудет в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом сообщил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на конференции в ТАСС "Россия и Белоруссия: горизонты стратегического сотрудничества".

"19 июня в Минск с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров", - сказал он.

По словам Руденко, пандемия коронавируса оказала влияние на интенсивность контактов России и Белоруссии. "Это количественные, а не качественные изменения. Суть нашего стратегического партнерства осталась неизменной", - подчеркнул замглавы МИД. "Пандемия коронавируса, явившаяся испытанием для всего мира, стала своеобразной лакмусовой бумажкой, проверкой на прочность для отношений между нашими странами. И приятно констатировать, что эту проверку эти отношения выдержали", - заключил он.

Таким образом, как указал Руденко, российско-белорусские отношения сохраняют эксклюзивный, стратегический и братский характер. Высокопоставленный дипломат также напомнил о помощи, которую страны оказывали друг другу во время пандемии. Он добавил, что в настоящее время, когда коронавирус отступает, "необходимо использовать момент для восстановления динамики взаимодействия во всех областях", что уже и происходит.

"Да, у нас есть непростые сюжеты, но это не показатель того, что мы расходимся в разные стороны. Разногласия есть у всех, даже у близких родственников, как всем хорошо известно, именно так мы относимся к нашим белорусским друзьям", - заявил Руденко.