Астраханский губернатор вернулся к очной работе после двухнедельного карантина

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вернулся к очной работе после двухнедельной самоизоляции из-за контакта с зараженным коронавирусом сотрудником областной администрации. Об этом в среду ТАСС сообщила представитель регионального оперштаба по коронавирусу Анастасия Кротова.

Коронавирус 27 мая подтвердился у сотрудника областной администрации, с которым контактировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона ушел на двухнедельную самоизоляцию.

"Губернатор приступил к работе в штатном режиме, тест на коронавирус у него отрицательный. Все планерки и совещания проходили в режиме видеосвязи, ни от каких проектов отказываться не пришлось", - сообщила Кротова.

Она добавила, что мероприятий с участием губернатора меньше не стало, так как в режиме видеосвязи глава региона и члены областного правительства работают с конца марта.

"Ничего не пострадало, для нас это штатный режим работы, большинство регионов работают так же. С рабочей дисциплиной тоже все нормально", - добавила представитель оперштаба.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 2 586 случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии выздоровели 1 448 человек, 23 пациента умерли.