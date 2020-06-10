В Кремле пока не ознакомились с заявлением ЕК о "дезинформационных кампаниях" России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В Кремле пока не ознакомились с заявлением Еврокомиссии о якобы участии России в кампаниях по дезинформации по ситуации с коронавирусом в странах Евросоюза. Об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не имели возможности ознакомиться с текстом", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать прозвучавшие в заявлении обвинения в адрес России.

В документе утверждается, будто "иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире". "Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления", - заявила замглавы ЕК Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспарентность.

ЕС не впервые обвиняет РФ и Китай в проведении дезинформационных кампаний. Как заявил в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, звучащие из ЕС заявления о якобы распространяемой Россией и Китаем дезинформации о ситуации с коронавирусом не подкрепляются фактами. Как отмечал министр, Россия привыкла к тому, что "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".