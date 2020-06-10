Рабочая группа по конституции обсудит 11 июня подготовку к общероссийскому голосованию

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заседание рабочей группы по поправкам в конституцию состоится в четверг в Общественной палате (ОП) РФ. Участники мероприятия обсудят вопросы подготовки к общероссийскому голосованию, сообщила пресс-служба ОП в среду.

"На заседании расскажут о ходе работы по подготовке к общероссийскому голосованию, о задачах рабочей группы на ближайший период и об участии корпуса "Волонтеры конституции" в подготовке к неделе голосования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании примут участие сопредседатели рабочей группы Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, секретарь ОП РФ Лидия Михеева, руководитель рабочей группы ОП по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев и председатель совета "Ассоциации волонтерских центров" Артем Метелев.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.