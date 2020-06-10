Скрывший сведения о доходах депутат Ленобласти попросил лишить себя мандата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Депутат законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров подал заявление с просьбой досрочно прекратить свои полномочия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местного парламента.

"Канцелярия Законодательного Собрания Ленинградской области 10 июня зарегистрировала заявление депутата Владимира Петрова, в котором он просит досрочно прекратить полномочия", - отметил представитель пресс-службы.

В феврале этого года сообщалось, что комиссия заксобрания области по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов рассмотрит представление прокуратуры о лишении мандата депутата Владимира Петрова ("Единая Россия"). Представление надзорного ведомства связано с предоставлением Петровым неполных сведений о доходах.

Владимир Петров в 2011 году был избран депутатом законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва, в сентябре 2016 года - 6-го созыва по Сланцевскому одномандатному избирательному округу № 25. Член фракции "Единая Россия", работает на постоянной основе.

Также в среду парламентарии области назначили дату выборов депутата по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1. Выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Они проводятся в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимира Цоя в сентябре 2019 года.