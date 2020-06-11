Военнослужащие ТОФ в отдаленных районах досрочно проголосуют о поправках в Конституцию РФ

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Военнослужащие и гражданский персонал Тихоокеанского флота (ТОФ), которые служат в отдаленных и труднодоступных районах, досрочно проголосуют о поправках в Конституцию на 11 избирательных участках. В голосовании примут участие около 100 человек, сообщила пресс-служба ТОФ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. Но ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан по времени и минимизации их контактов". По закону, жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие в голосовании - это разрешено сделать в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.

"Около 100 военнослужащих и лиц гражданского персонала Тихоокеанского флота (ТОФ), несущих службу в отдаленных и труднодоступных районах, примут участие в досрочном голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. <...> К месту расположения отдаленных подразделений на побережьях Тихого океана, Охотского, Чукотского и Берингова морей члены избирательной комиссии будут доставлены вертолетами", - сообщила пресс-служба.

Специалисты уже собрали заявки от территориальных избирательных комиссий на проведение такого голосования. Досрочное голосование в частях Войск и сил на северо-востоке России будет проведено на 11 избирательных участках, к которым прикреплены тихоокеанцы.