Врио губернатора Иркутской области выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона

ТАСС, 11 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подал документы в избирательную комиссию региона для участия в выборах главы региона на основе самовыдвижения. Об этом сообщает пресс-служба областного избиркома.

Как ранее сообщал ТАСС, законодательное собрание Иркутской области на сессии 10 июня назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора в связи с тем, что в декабре 2019 года с поста главы региона ушел в отставку коммунист Сергей Левченко.

"Члены рабочей группы при облизбиркоме выдали Игорю Кобзеву подтверждение о получении пакета документов. Были зарегистрированы финансовые уполномоченные кандидата, выдано разрешение на открытие специального счета, из его средств будет финансироваться избирательная кампания", - говорится в сообщении.

По данным избиркома, с этого момента кандидат может приступить к изготовлению подписных листов, сбору подписей в свою поддержку. Для регистрации самовыдвиженцу необходимо представить не менее 9 307 и не более 10 237 подписей избирателей и получить поддержку муниципальных депутатов и глав муниципалитетов.

В мае заксобрание региона приняло законопроект, позволяющий участвовать в выборах губернатора Иркутской области самовыдвиженцам. Ранее выдвигать кандидатуры могли только политические партии и другие избирательные объединения.

Коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года, 12 декабря 2019 года подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.