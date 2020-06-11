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Выборы президента Татарстана пройдут 13 сентября

Ранее президент России поддержал выдвижение Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность главы республики на следующий срок

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Государственный Совет Татарстана в четверг постановил назначить выборы президента республики на 13 сентября 2020 года. За постановление проголосовали большинство депутатов регионального парламента.

"Назначить выборы президента Республики Татарстан на 13 сентября 2020 года", - говорится в проекте постановления, за который проголосовали депутаты.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал выдвижение президента Татарстана Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность главы республики на следующий срок.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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Источник: кандидатуры на замену высланным из Чехии российским дипломатам подобраны
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