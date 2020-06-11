Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября

ТАСС, 11 июня. Смоленская областная дума на заседании в четверг приняла постановление о проведении выборов губернатора региона 13 сентября.

"Комитет [облдумы по законности и правопорядку] рекомендует Смоленской областной думе назначить выборы губернатора на 13 сентября 2020 года", - сказал председатель комитета Александр Станьков.

Депутаты единогласно подержали это предложение.

По данным пресс-службы избирательной комиссии Смоленской области, 11 июня пройдет заседание избиркома, на котором будет утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора. Согласно областному законодательству, кандидатов на выборы губернатора имеют право выдвигать политические партии.

Полномочия действующего губернатора Алексея Островского, который был избран на эту должность в 2015 году, истекают в сентябре. Президент России Владимир Путин на встрече с Островским 27 мая поддержал его планы вновь баллотироваться на пост главы региона.