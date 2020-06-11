Путин в ближайшем будущем вернется к проведению очных совещаний

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Конкретной даты, когда президент России Владимир Путин полностью вернется к традиционным очным встречам и совещаниям, пока не назначено, но "это время не за горами".

"Какой-то конкретной даты для главы государства нет, это будет зависеть от его решения", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он прогнозирует: "Безусловно, это время не за горами".

При этом представитель Кремля полагает, что использование видеосвязи для проведения различных мероприятий в Кремле продолжится и в дальнейшем. "Нельзя исключать, что какие-то элементы нынешнего режима общения [по видеосвязи] с точки зрения экономии времени, быстроты организации таких встреч могут частично использоваться на различном уровне и в дальнейшем. Почему бы и нет?" - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что видеоформат удобен "с точки зрения оптимизации работы". Песков добавил, что такие совещания "можно очень быстро собрать с участием руководителей регионов, не вызывая их в Москву или какие-то другие города".

"Конечно, такой формат не способен полностью заменить обычный режим работы и, наверное, в этом нет необходимости", - отметил представитель Кремля. Он повторил, что "какие-то элементы с точки зрения оптимизации, совершенствования работы, экономии времени наверняка будут использоваться".